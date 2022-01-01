Dört Dörtlük Bir Yaşam
FİNANS MERKEZİNE
4 DAKİKA MESAFE
MODERN
MİMARİ
FİNANS MERKEZİNE
4 DAKİKA MESAFE
2022 YAZ TESLİM
MODERN
MİMARİ
2022’DE QUATTRO İSTANBUL’DA YEPYENİ BİR YAŞAM BAŞLIYOR.
SINIRLI SAYIDAKİ DAİRELERDEN BİRİNE SAHİP OLMA FIRSATINI KAÇIRMAYIN!
Rams Global 27 yıldır inşaat ve gayrimenkul alanında Kazakistan başta olmak üzere farklı ülkelerde son 10 yılda 2,5 milyon metrekareden oluşan 55 projesiyle konforlu, sürdürülebilir, ekonomik, çevreye ve sosyal etki alanına saygılı yaşam alanları yaratmaktadır.
Quattro İstanbul bir Rams Türkiye projesidir.