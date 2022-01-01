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FORMU DOLDURUN,
SINIRLI SAYIDA DAİREDE
ÖN LANSMAN FIRSATLARI İÇİN SİZE ULAŞALIM







    FİNANS MERKEZİNE
    4 DAKİKA MESAFE

    2022 YAZ TESLİM
    TAPU
    HAZIR

    MODERN
    MİMARİ

    FİNANS MERKEZİNE
    4 DAKİKA MESAFE

    2022 YAZ TESLİM

    TAPU
    HAZIR

    MODERN
    MİMARİ

    Çift-2-1130x800
    Quattro İstanbul’da her bir blokta yer alan teraslar, şehrin ortasında, nefes aldıran, oturma alanları ve kendi sebze meyvenizi yetiştirebileceğiniz ekim biçim alanları ve sevdikleriniz ile sosyalleşebileceğiniz keyifli ortamı ile ev sahiplerine keyifli mola alanları sunuyor.
    Ödüllü mimar Han Tümertekin tarafından tasarlanan dairelerin tamamı boydan boya camlarla gün ışığını ve şehir manzarasını içeri davet ediyor, akıllı mimari çözümleri ile evinizin her metrekaresi sizin kullanımınız için değerleniyor.
    Semtin yeni merkezi artık Quattro İstanbul. Ortak yaşam alanlarında tüm alışverişinizi yapabileceğiniz seçkin mağazalar, keyifli bir yaşamın her anını dostlarınızla paylaşabileceğiniz restoranlar, market, kuaför gibi pratik çözümler içeren ticari ünitelerin tamamı ev sahiplerinin konforu için tasarlandı. Modern ve pratik bir yaşam için ihtiyacınız olan her şey Quattro İstanbul’da evinizin hemen altında.

    2022’DE QUATTRO İSTANBUL’DA YEPYENİ BİR YAŞAM BAŞLIYOR.

    SINIRLI SAYIDAKİ DAİRELERDEN BİRİNE SAHİP OLMA FIRSATINI KAÇIRMAYIN!

    Rams Global 27 yıldır inşaat ve gayrimenkul alanında Kazakistan başta olmak üzere farklı ülkelerde son 10 yılda 2,5 milyon metrekareden oluşan 55 projesiyle konforlu, sürdürülebilir, ekonomik, çevreye ve sosyal etki alanına saygılı yaşam alanları yaratmaktadır.

    Quattro İstanbul bir Rams Türkiye projesidir.

    444 47 48

    FORMU DOLDURUN,
    SINIRLI SAYIDA DAİREDE
    ÖN LANSMAN FIRSATLARI İÇİN SİZE ULAŞALIM